Elisa Maino: chi è, Instagram, Tik Tok, età, fidanzato

Di Claudia Cabrini venerdì 24 gennaio 2020

Tutto ciò che dovete sapere su Elisa Maino, la regina di Tik Tok

Si chiama Elisa Maino ed ha compiuto 17 anni soltanto pochi giorni fa la Tik Toker più famosa del momento, rappresentata dall'agenzia di Eugenio Scotto e che sul suo canale Instagram ufficiale, dove potete trovarla con l'account @la_mainoo, vanta ormai un seguito di ben 1,9 milioni di followers.

Nata a Rovereto nel 2003, Elisa Maino è una webstar. La sua carriera inizia quando aveva soltanto 12 anni, con i suoi video animati pubblicati dapprima sul portale Musical.ly, e poi su quello che oggi conosciamo come Tik Tok. Come raccontato a Webboh, Elisa avrebbe iniziato quasi per gioco:



"Ho iniziato nel 2015 a fare delle challenge con una mia amica, Samantha. Poi io ho iniziato da sola nel mio canale e lì ho deciso l’argomento che volevo trattare. Io mi sono spostata sul make-up, perché è una passione che mi ha passato la nonna materna. Quando andavo a casa sua, le rubavo sempre i trucchi e i rossetti. Lei mi ha insegnato a truccarmi".

Ad oggi, di lei sappiamo che studi presso un Liceo Classico di Milano, città nella quale si è trasferita per coniugare le scuole superiori al suo lavoro sempre più impegnativo. La sua materia preferita è il Greco, anche se i suoi sogni 'da grande' disterebbero molto dall'idea di insegnare lingue antiche. Elisa vorrebbe arrivare a condurre programmi in tv, e racconta che la sua grande ispiratrice sia Maria De Filippi.

Molto famosi anche i genitori di Elisa, che fino a poco tempo fa la seguivano sempre in ogni suo spostamento, e ai quali ancora oggi Elisa è davvero molto legata. Si chiamano Luca ed Eleonora, e oltre ad Elisa hanno anche un altro figlio, Omar, fratello maggiore della Tik Toker.

Gli interessi di Elisa, tuttavia, toccano anche la politica italiana e internazionale. Come riportato da Webboh, in un'intervista a Il Messaggero la Maino spiega:



"La politica mi interessa e vorrei che in ogni scuola superiore ci fosse almeno un’ora a settimana in cui si parla di politica. Quando dicono che noi giovani non siamo interessati alla politica, vorrei dire che sono gli adulti a raccontarcela come una cosa brutta e malata, e questo ci rende meno curiosi".

ha anche pubblicato due libri, #Ops e Non ti scordar di me. Ad oggi, sappiamo sia fidanzata da due mesi con Diego Lazzari, membro dei Q4, 20 anni. Il suo primo amore però è arrivato un anno e mezzo fa. E' stato proprio a questo ragazzo misterioso che, il 7 giugno 2018, Elisa avrebbe dato il suo primo bacio.

Come racconta a Vanity Fair, infatti,



"Lui puzzava di cuba libre e mi ha attaccato la mononucleosi. Dopo un mese mi ha tradita, poi è partito per un anno di studio all'estero. Ma è stato l'amore della mia adolescenza e io lo aspetto".

Ebbene, ad oggi sappiamo che Elisa non lo stia aspettando proprio più. Lei è ormai felice tra le braccia del suo Diego.