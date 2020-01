Uomini e Donne, Armando nega di avere una relazione fuori dal programma

Questa la preghiera di Maria De Filippi di fronte al ritorno in studio di Armando per mettere a tacere voci e insinuazioni su una storia tra Armando e una donna all'esterno. La conduttrice fa anche presente che una donna (presunta amica di questa ragazza) ha confermato la versione alla redazione ma non ha intenzione di venire in studio a parlarne.

Armando ha preso parola:

"Io ho comunicato con le ragazze con cui uscivo, una scelta inerente al lavoro. Ho lavorato per due anni con l'aiuto (non proprio fisico) di questa ragazza. Nei giorni liberi copriva. Siamo arrivati ad una decisione finale. io avevo lasciato anche la mia attività. Non ho più il salone, l'ho lasciato come imprenditore e dato in gestione. Non sono stupido, ti ringrazio per averlo fatto notare. Se ci fosse amore in quella relazione di cui si parla non si potrebbero vedere queste scene nel programma. Non ho bisogno di visibilità, non sono stato l'unico ad essere stato contattato per serate. A me non serviva quello. Nessuno di voi sa cosa c'è nella nostra mente. Sono entrato dopo sei anni e ho sempre risposto "Sono fidanzato". Mi chiamavano e ho sempre detto di "No". Sono entrato per chiudere definitivamente col mio passato".