Quando un gesto supera il limite…Can Yaman non ci sta! Tensione tra l’attore e le sue fans appostate sotto casa: ecco cosa è successo.

Ancora una volta Can Yaman è stato protagonista di una vicenda particolarmente scomoda, diremmo pure nervosa per certi versi data la tensione venuta su tra l’attore di Daydreamer e alcune sue fans che si erano appostate sotto il palazzo in cui alloggia. Ma cosa è successo per far sì che l’attore ignorasse un gruppo di fans?

Inizialmente è girata una clip girata sul web. Si nota Can nelle vicinanze della sua attuale abitazione, nello stesso video lui decide di ignorare bellamente le ragazze che sono rimaste deluse dal comportamento dell’attore. Così com’è rimasto delusa parte dei fans sul web, irritati per un gesto inconsueto per Can, sempre pronto a stringere la mano e fare persino foto con i suoi fans.

Descrivendola così, questa clip fa pensare che Can possa aver avuto un atteggiamento esagerato nei confronti dei ragazzi. La realtà però dice altro: online spunta un secondo video più completo che dà conto di un’altra chiave di lettura dei fatti, più chiara e – probabilmente – definitiva.

Le fan scatenate di Can (che, ricordiamo, sono la sua gioia) si sarebbero intrufolate nel suo palazzo, ignare della reazione che avrebbe potuto avere Yaman. Si sono spinte fino all’interno del palazzo aspettandolo persino davanti all’ascensore. Lui, evidentemente irritato per la violazione della proprietà privata, ha scelto di rimettere in riga coloro che hanno pensato di fare una buona operazione.

Decide così di ignorare le sue fan e tirare dritto lasciando a bocca asciutta le aficionados.

Intanto si son formati due schieramenti ben preciso: chi sta con Yaman, e chi contro di lui. “Quattro fans attempate hanno aspettato fino alle 22:15” scrive qualcuno su twitter allegando la foto di un messaggio lasciato dalle ‘ignorate’ dentro l’ascensore del palazzo.

