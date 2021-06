Francesco Oppini si dice preoccupato per Tommaso Zorzi. Il figlio di Alba Parietti in un’intervista concessa al settimanale Nuovo ha dato la sua opinione sull’iperattività del suo compagno di avventura al Grande Fratello Vip 5:

“Lo vedo provato fisicamente, penso che dovrebbe trovare il coraggio di provare a dire qualche no. Avrebbe fatto bene a staccare almeno un mese, ma non ci è riuscito”.

Effettivamente l’influencer milanese subito dopo la fine del reality show con la conduzione di Alfonso Signorini su Canale 5 ha avuto molte richieste. Ha fatto l’opinionista all’Isola dei Famosi, lo stesso ruolo al Maurizio Costanzo Show. Si è ritagliato un ruolo da conduttore a Il Punto Zeta trasmesso per un periodo su Mediaset Play e Italia 1 e poi solo su Mediaset Play, causa bassi ascolti sulla rete cadetta Mediaset. In seguito, un programma per R101 in radio con Maurizio Costanzo. Per chiudere, la giuria di Ru Paul’s Drag Race Italia per Discovery.

Oppini ha dichiarato di non essere molto convinto del suo ruolo di opinionista:

“Ha talento e lo vedrei meglio a condurre una trasmissione tutta sua piuttosto che a essere relegato nel ruolo di opinionista”.

Infine, il ragazzo ha svelato di aver ricevuto spesso e volentieri offerte per andare a Temptation Island, ma di non averlo fatto per motivi di pudore:

“Mi hanno offerto più volte di andare a Temptation Island ma ho sempre detto di no perché non darei mai la mia storia d’amore in pasto alla televisione”.

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip 5. I due hanno legato tantissimo, ma il secondo ha lasciato anzitempo il reality show per tornare dalla fidanzata Cristina Tomasini. L’influencer meneghino ha preso malissimo in un primo tempo l’addio del ragazzo, rivelando qualche giorno dopo di essersi preso una cotta per lui. I due si sono incontrati qualche giorno dopo durante una diretta, con il figlio di Alba Parietti che gli ha confermato il suo grandissimo affetto.

Foto: account Instagram Francesco Oppini