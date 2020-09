Alba Parietti: "Francesco è un figlio straordinario. Sogno di diventare nonna"

Di Sebastiano Cascone venerdì 25 settembre 2020

Alba Parietti mamma orgogliosa del figlio Francesco Oppini

Alba Parietti, intervistata oggi, 25 settembre 2020, da 'Oggi è un altro giorno' su Rai1, ha parlato anche del figlio Francesco Oppini, attualmente inquilino della casa del 'Grande Fratello Vip':

"Ho un figlio straordinario. Gli ho trasmesso i valori della mia famiglia. Mio padre e mia mamma gli hanno dato grandissimi valori: l'educazione ed il rispetto per gli altri. Io non l'ho mai contrastato nemmeno quando ha scelto di smettere di studiare. Ha deciso che il suo lavoro è vendere le auto, commentare lo sport. Ha fatto tutto da solo. Lo fa anche molto bene. Sono le sue passioni. L'ho aiutato anche a prendere le distanze da me. Aveva il suo stipendio già a 21 anni. Non era il figlio di.... Si vede che ha un suo carattere, una sua personalità".

La showgirl sogna di diventare nonna:

Francesco, secondo me, è molto propenso. Ha questa fidanzata meravigliosa, Cristina Tomasini, la nuora che ogni madre sogna. Abbiamo un rapporto bellissimo, è una ragazza che calma mio figlio, lo rende felice, tranquillo, lo rasserena, gli dà la gioia, riflessiva. Non vedo l'ora davvero. Per il momento sono nonna di due gatti Mirto e Lolita".