Uomini e Donne, anticipazioni oggi, puntata 21 settembre 2020

Di Marco Salaris lunedì 21 settembre 2020

Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda, da lunedì a venerdì, alle ore 14:45 su Canale 5.



Uomini e Donne: le anticipazioni del 21 settembre 2020

I protagonisti del programma quest'anno si misurano con una nuova esperienza, il trono misto. Gli intrecci del trono classico e quelli del trono over si uniscono dando spazio a nuove dinamiche che si svolgeranno dentro lo studio di Uomini e Donne. A commentare le gesta dei tronisti, corteggiatori e corteggiatrici, dame e cavalieri come sempre Gianni Sperti, Tina Cipollari e Tinì Cansino.

Al centro della puntata di oggi ci potrebbero essere risvolti importanti in uno dei troni che, vi ricordiamo, al momento sono occupati da Davide Donadei, Gianluca De Matteis, Sophie Codegni e Jessica Antonini.



La puntata di Uomini e Donne va in onda su Canale 5, a partire dalle ore 14:45.

La puntata andrà in onda anche in streaming su Mediaset Play e sarà disponibile, una volta terminata la messa in onda, su Witty Tv.

Altri video riguardanti Uomini e Donne sono disponibili sempre sul sito Witty Tv.



Il sito ufficiale di Maria De Filippi ha una sezione dedicata a Uomini e Donne.

Uomini e Donne è presente anche sul sito di Witty Tv.

Su Facebook, la pagina ufficiale è Uomini e Donne.

Su Twitter, invece, l'account ufficiale del programma è @uominiedonne. La puntata si può commentare in diretta con l'hashtag #uominiedonne.

Uomini e Donne è presente anche su Instagram con un profilo ufficiale.