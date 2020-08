Marco Baldini: "Ho lasciato Fiorello per proteggermi da un casino grosso..."

Con un post pubblicato su Facebook, Marco Baldini è tornato a parlare della sua carriera, fatta di alti e di bassi. Lo speaker radiofonico attraverso un dialogo immaginario (o, almeno, così sembra di capire) in romanesco, ha ripercorso quanto gli è accaduto negli ultimi anni, delineando un quadro del mondo dello spettacolo ben poco solidale, ma anzi sempre pronto a bollare chi commette errori e prova a ripartire:

@ Te c’avevi tutto, stavi a fa’ l’edicola co’ Fiorello, ancora nun eri sputtanato, potevi ancora lavora’.

Poi sei ito in televisione a di’ che eri rovinato nun me ricordo se era la D’Urso ...o prima la Perego...

Boh...e da allora nessuno te s’e’ più incul... volevo di’: nessuno te s’e’ più filato.

Ora la domanda viene naturale: perché hai fatto sta cazzata?

- eeeehhh amico mio, e’ una cosa lunga. A prima vista potrebbe sembrare una, come dici tu, cazzata ma quando sei spalle al muro l’unico modo che hai per difenderti e’ uscire allo scoperto. Ora non mi far parlare troppo ma se dovessi dirtelo in parole povere: a volte bisogna fare casino per proteggersi da casini più grossi ...

@ Abbardi’ scusa il francesismo ma no c’ho capito un caz... ehm ... un cavolo.

Me voi di’ che nun eri impazzito e c’hai pure pensato? ... Si vabbè come dici tu te sei difeso ...poi vai a sape’ da chi o da cosa ...ma nun c’hai pensato alle conseguenze?

- Questo e’ l’errore grosso che ho fatto, in realtà c’ho pure pensato, ma non credevo che sarebbe successo quello che è successo o meglio credevo nella solidarietà... almeno quella del mio mondo ... so un coglione eh?

@ Abbardi’ che eri n’coglione ce lo sapevo ma nun credevo de ste proporzioni.

Ancora co sto fatto della ... come dici?... “ solidarietà “?

Ma nun lo sai che se fai vede’ che stai male la gente t’acciacca?

E poi solidarietà se da a chi c’ha avuto na’ disgrazia , no a chi se l’è cercata ...e da quello che so , tutti i guai che c’hai avuto appresso so colpa tua.

- Be’ ... tutto giusto o meglio sembrerebbe così perché si sa questo, ma a volte la verità ha tante facce ....

@ Bravo! “ facce “ ride che de ste cazzate nun je frega un ca... un cavolo a nessuno!

- Ancora co sta storia! A bello ! C’ho sessant’anni e sto a combattere da almeno 25, ogni santo giorno, almeno per tre quarti del tempo che sono sveglio ...E qualche volta pure la notte !

Si ho fatto degli errori ( non quelli che si sanno ..: un giorno scriverò un libro e racconterò la verità ) che mi hanno condizionato la vita ,ma e’ come se per aver rubato una mela mi avessero dato l’ergastolo. Quando torni in te e provi a rimediare ti accorgi che il tempo non è più sufficiente ma soprattutto che nessuno te ne da più il modo perché ormai ti hanno bollato. Cazzo! E io lo posso dire ... quando ci stavo un po’ riuscendo e’ scoppiato un casino mondiale ... certo che per altri e’ andata peggio ci mancherebbe, nessun confronto con chi purtroppo se n’è andato o chi ha avuto un’azienda disastrata .. massimo rispetto ... ma anch’io nel mio piccolo avevo trovato uno straccio di collocazione e quel programma non si fa più (si riferisce a Vieni da me di Caterina Balivo, Ndr), le serate son bloccate da ormai sei mesi, la radio dove lavoravo ha sospeso le dirette, lungo la mia strada ho trovato pochissime persone serie ma un’infinità di cazzari ... permetti che sia un po’ incazzato ?.... Permetti che non c’abbia un cazzo da ridere? .... eh? ....oh ... ma ci sei ?