Natalia Titova: "Ballando esperienza incredibile, Amici il mio punto di svolta"

Di Sebastiano Cascone sabato 22 agosto 2020

Le tappe fondamentali della carriera di Natalia Titova tra Ballando con le stelle e Amici

Intervistata dal settimanale 'Nuovo', in edicola questa settimana, Natalia Titova ha ripercorso le tappe fondamentali della sua carriera. Per 9 anni, ha fatto parte del cast di 'Ballando con le stelle' in qualità di ballerina professionista, vincendo, nel 2009, l'ambitissimo trofeo del programma gareggiando in coppia con Emanuele Filiberto di Savoia:

"Ballando è stata una esperienza incredibile, un dolore interromperla per motivi di salute"

Dal 2015, invece, è entrata a far parte del cast di 'Amici', come insegnante di danze latinoamericane:

"Amici è il mio punto di svolta, un cambiamento di lavoro e di vita"

La proposta di Maria De Filippi di arricchire, con la sua presenza, il cast artistico del programma ha segnato un profondo cambiamento nella sua professione:

"È arrivata al momento giusto quando nella mia testa si era già rinforzata l’idea che da ballerina sarei dovuta diventare insegnante".

Dal 2010, l'insegnante russa è legata sentimentalmente al campione di nuoto Massimiliano Rosolino (conosciuta grazie al talent show del sabato sera di Milly Carlucci) che l'ha resa mamma di due bellissime bambine, Sofia Nicole di 9 anni e Victoria Sidney di 7. Al momento, però, la coppia non è ancora convolata a giuste nozze:

"Io e Massimiliano ci sentiamo già una famiglia così"