Massimo Boldi: "Ci mettono le mascherine per tapparci la bocca". Carlo Calenda: "Parla a vanvera"

Di Marco Salaris sabato 22 agosto 2020

L'attore si sfoga sui social, ma riceve la bacchettata del politico.

Fanno discutere le dichiarazioni di Massimo Boldi rilasciate in un post pubblicato sui social. Il discorso è mirato all'emergenza coronavirus con un attacco diretto ai governi del mondo e alla gestione della situazione. L'attore comico si rivolge ai "potenti padroni del pianeta" preooccupato per "un mondo che non va per niente bene".



Hanno dichiarato guerra a se stessi, non importa cosa è accaduto, non basta, vogliono terrorizzare il mondo ancor di più mari, monti, regioni, stati.

Boldi critica persino l'uso delle mascherine con considerazioni particolarmente forti: "Il popolo ha paura, teme la fine di un mondo a loro perfetto così come l’hanno conosciuto, non vogliono tapparsi la bocca con mascherine da Pecos Bill" ed invoca addirittura l'altissimo:



Forse è tempo che ritorni il salvatore dei mondi, si Lui... Il supremo, nostro Signore che si manifesti in qualsiasi forma atta a combattere la malasorte è l’indifferenza dei Governi di ogni stato, i padroni del mondo, cacciandoli per sempre dal paradiso terrestre.

In conclusione: "Lo dico e lo ripeto, ci vuole pazienza e coraggio ma vinceremo ancora dopo 2000 anni". Com'era prevedibile, le parole hanno destato le polemiche del web e dei social. Il nome dell'attore è balzato nelle tendenze di twitter e per la maggior parte dei commenti, non si è trattato di complimenti.

Sulla scia dei 'contro' anche Carlo Calenda che si è scagliato con un tweet che tocca anche la polemica in cui è coinvolto Flavio Briatore seguita alla chiusura del Billionaire per dei casi di Covid-19: