Maria De Filippi: "Dissi io a Emma Marrone che Stefano si era innamorato di Belen"

Di Marcello Filograsso venerdì 7 agosto 2020

La conduttrice avrebbe riferito alla cantante salentina che il suo fidanzato di allora si era invaghito della soubrette argentina

Maria De Filippi si sta rilassando in attesa di prepararsi a una stagione televisiva che la vedrà ancora una volta al timone di Tù Sì Que Vales e di Uomini e Donne, mentre C'è posta per te è al momento fermo in quanto la conduttrice non vuole rinunciare al pubblico in studio.

Intervistata da Gente, la moglie di Maurizio Costanzo ha rivelato di avere avuto un ruolo fondamentale anche nella vita privata delle sue creature da palcoscenico: in particolare, ha riferito di aver detto lei in persona a Emma Marrone che Stefano De Martino si era invaghito di Belen Rodriguez.



“Chiamai Stefano in camerino e gli chiesi: “Cosa stai combinando?”. E lui confessò. De Martino e Belen si erano innamorati ad Amici, ma lui non voleva dirlo a Emma, con la quale era fidanzato. E così a Emma lo dissi io”.

L'episodio risale ormai a otto anni fa. Belen attualmente si è di nuovo separata dal marito e ha avuto un breve flirt con l'imprenditore Gian Maria Antinolfi. Stefano De Martino invece ha trascorso un weekend di recente con Mariana Rodriguez, che non ha nulla a che vedere con l'ex moglie.