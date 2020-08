Giulia de Lellis su Instagram: "Stanno cambiando molte cose, non è un periodo semplice" (VIDEO)

Di Marco Salaris giovedì 6 agosto 2020

L'influencer interviene sui suoi social per spiegare cosa sta succedendo con Andrea Damante.

Ieri la smentita di Andrea Damante ha rimesso l'anima in pace dei tanti fan dei Damellis, preoccupati per l'ipotesi che lui e la sua fidanzata Giulia de Lellis potessero essere ricaduti nel vortice della crisi. Il DJ veronese con una secca dichiarazione al settimanale Chi ha messo da parte le voci di un momento di difficoltà della coppia.

Ora è il turno della popolare influencer, tramite alcune Instagram stories è intervenuta a proposito spiegando la situazione ai suoi 4,8 milioni di followers:



Prima che iniziamo a dare i numeri un po' tutti, ad impazzire e dar retta a str****e varie, guardate. Quì c'è una play (mostra la console, ndr) che è completamente intatta. La cabina-armadio di Andre e tutto il resto della casa è perfettamente al suo posto.

Giulia prosegue senza tralasciare nulla, ammettendo che è in corso un periodo semplice della loro vita: "Stiamo capendo e stanno cambiando delle cose, siamo tutti e due un po' tristi anche se facciamo finta di nulla. Non abbiamo tanta voglia di parlarne e di condividere". Dunque qualche crepa c'è, ma pare che l'ostacolo sia destinato ad essere superato entro poco tempo:



Prima di tutto vogliamo un po' capirci. Ho sicuramente imparato dal passato che prima di fare una cosa mi prendo il mio tempo. Non ascoltate quello che dicono su di me, io vi ho sempre detto tutto quando sentivo la necessità di farlo. Continuerò a condividere con voi tutto, però quando sarà il momento giusto.

In sovraimpressione compare la scritta: "Voglio stare serena. State tranquilli anche voi che va tutto bene" mentre aggiunge che il suo fidanzato è lontano da lei per lavoro: "Ci siamo salutati prima che lui partisse". Sui social il tam tam è partito immediatamente a ridosso delle dichiarazioni dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, l'hashtag #damellis è balzato in testa ai trending topic di twitter.

Concludendo, Giulia ha aperto una parentesi sulle condizioni di salute di sua nonna che recentemente è stata poco bene, quindi la De Lellis le è stata vicino per qualche giorno. Ci sono buone notizie: "Sta molto meglio, sono felicissima!"