Paolo Ruffini ha una nuova fidanzata? (FOTO)

Di Marco Salaris mercoledì 1 luglio 2020

L'attore beccato ad un evento a Roma con una donna, sarà la sua nuova fidanzata?

Tempo di nuovo amore per Paolo Ruffini? Alle spalle la storia travagliata con Diana de Bufalo, arriva un'indiscrezione dalle pagine di Chi. Il settimanale infatti ha pubblicato una foto (sotto, ndr) che non lascerebbe grandi spazi alle fantasie in cui il conduttore de La pupa e il secchione e viceversa è stato pizzicato ad un evento romano in buona compagnia.

Di lei per il momento non si hanno molte informazioni, ma all'evento compare al fianco di Ruffini in un elegante abito estivo si chiama Simona. Lei, capelli castani, avrebbe quindi fatto colpo sul 41enne che nello scatto si mostra parecchio sorridente.

Ricordiamo che la fine della storia con Diana del Bufalo risale allo scorso dicembre, di lei disse a Verissimo: "Tenevo più alla sua felicità che alla mia e alla sua vita più che alla mia. L'ho amata tanto e a volte il mio amore può essere stato sbagliato. Diana rimarrà sempre una principessa Disney meravigliosa".

E chissà cosa ne penserà l'attrice - da sempre senza peli sulla lingua - di questi risvolti...