Temptation Island 2020 anticipazioni prima puntata: Andrea lancia una sedia (video)

Di Sebastiano Cascone martedì 30 giugno 2020

Le nuove anticipazioni sulla prima puntata di Temptation Island 2020

La prima puntata della nuova stagione di 'Temptation Island', in onda giovedì 2 luglio 2020, in prima serata, su Canale 5, sarà davvero incandescente. Lo testimoniamo i primi video spoiler postati, qualche ora fa, sulla pagina ufficiale Instagram del programma di Maria De Filippi condotto da Filippo Bisciglia. In uno di questi, Andrea, uno dei fidanzati di questa edizione, va su tutte le furie dopo aver visto un filmato della fidanzata, Anna. Cosa avrà turbato la serenità del ragazzo?!

Preso da uno scatto di ira, dopo appena tre giorni di separazione dalla compagna, il 27enne ha lanciato una sedia.



Se questa è solo l'anteprima... figuriamoci il resto... ne vedremo delle belle!!!