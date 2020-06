Temptation Island anticipazioni, Antonella Elia e Pietro Delle Piane si sono lasciati?

Di Sebastiano Cascone martedì 30 giugno 2020

Antonella Elia in crisi per colpa del fidanzato Pietro Delle Piane molto vicino ad una single durante l'avventura di Temptation Island 2020

Filtrano, in queste ultime ore, nuove succose anticipazioni sul destino delle sei coppie di 'Temptation Island', in partenza il prossimo 2 luglio 2020, in prima serata, su Canale 5, con la conduzione di Filippo Bisciglia. Secondo il blogger Amedeo Venza, una delle unioni più solide, ovvero quella formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane, starebbe vacillando dopo pochi giorni di separazione nei rispettivi messaggi. L'ex concorrente del 'Grande Fratello Vip' non avrebbe digerito il comportamento del compagno con un'affascinante single tanto da voler chiedere un falò di confronto immediato. Si legge:

"Pietro avrebbe fatto degli apprezzamenti abbastanza lusinghieri verso una single, mandando in tilt la Elia che ci scommetto già... Ci regalerà del trash fantastico... Loro due saranno i veri protagonisti di Temptation! Pare che Antonella sia in crisi profonda per il comportamento allucinante di Pietro alle prese con una bellissima tentatrice! Si mormora che Antonella abbia già chiesto il falò di confronto e che lui abbia rifiutato".

La showgirl e l'attore stanno insieme da quasi un anno e mezzo. Nella clip di presentazione, Pietro ha confessato di essere il tipico uomo del Sud fortemente geloso della propria donna. Chi o cosa avrà rotto gli schemi di un uomo tutto d'un pezzo?!