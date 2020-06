Manuela Villa: figlio, oggi, età, Instagram

Di Marcello Filograsso sabato 20 giugno 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Manuela Villa

Figlia d'arte, cantante, attrice, concorrente di reality e scrittrice: conosciamo meglio Manuela Villa.

Manuela Villa è nata a Roma il 7 febbraio del 1966 ed è nota per essere la figlia del grande cantante Claudio Villa. L'artista la conosce all'età di quindici anni ma rifiuta il riconoscimento legale, in quanto il Reuccio all'epoca aveva lasciato la madre, la soubrette e ballerina Noemi Garofalo e si era risposato.Sarà nel 2004 la Corte di Cassazione a concedere a lei e al fratello Claudio jr di aggiungere il cognome del padre, ovvero Pica.

Nel 1990 esordisce in televisione interpretando in Piacere, Raiuno le canzoni di suo padre, regalandosi nei mesi a venire anche alcune ospitate a Domenica In. Nel 1993 lavora con Pippo Franco e Oreste Lionello al Salone Margherita.

Nel 1994 Manuela calca il palco del Festival di Sanremo nella Squadra Italia al fianco di Nilla Pizzi, Jimmy Fontana, Mario Merola, Wess, Giuseppe Cionfoli, Gianni Nazzaro, Wess, Rosanna Fratello. L'anno successivo doppia Pocahontas nelle parti musicali.

Da cantante Manuela Villa ha prodotto cinque album, mentre dal punto di vista televisivo è stata anche concorrente di reality, vincendo nel 2007 l'Isola dei Famosi. Negli ultimi ha lavorato come attrice per gli spettacoli di Pier Francesco Pingitore.

Foto: account Instagram Manuela Villa