Pago contro Alessandro Graziani: "Non mi interessa nemmeno parlargli, con Serena è finita e basta"

Di Claudia Cabrini giovedì 18 giugno 2020

Le ultime dichiarazioni rilasciate da Pago non lasciano dubbi: ora starebbe pensando esclusivamente alla sua serenità

Non è ancora finita la diatriba, soprattutto social, che vede coinvolti gli ex fidanzati Pago e Serena Enardu, coppia ritrovatasi all'interno del Grande Fratello VIP e nuovamente scoppiata, purtroppo, qualche settimana fa.

Secondo le ultime indiscrezioni, per altro, il cantante Pago avrebbe anche cercato risposte nei comportamenti di Alessandro Graziani, tentatore di Temptation Island che secondo alcuni sarebbe ancora oggi il reale motivo della gelosia dell'ex di Serena Enardu. A svelarci ogni dettaglio, però, è Superguida tv, che in una lunga intervista all'artista Pacifico Settembre ha anche chiarito la situazione vissuta da lui e dalla sua ex compagna, al momento.

Se dal canto suo e a più riprese il bel Graziani ha sempre specificato di non aver avuto alcuna liason con Serena, ecco allor cosa ha voluto dichiarare a tal proposito Pago:



"Alessandro? Non mi interessa arrivare ad un confronto con lui. Io vivo la mia vita e non guardo quella degli altri. Non so gli altri cosa dicano e cosa facciano. Non mi interessa perché ho la mia di vita che mi preoccupa. Non so neanche cosa abbia dichiarato Serena. In questo momento sto pensando a me. Di tutto quello che è successo tra me e Serena mi dispiace molto. E’ giusto dedicare del tempo a me e a mio figlio. Io vado avanti che non vuol dire voltare le spalle a qualcuno o a qualcosa. Se poi in questo andare avanti accanto a me c’è qualcuno vuol dire che il destino voleva questo".

Insomma, Pago al momento non sarebbe affatto preoccupato né pentito di come le cose siano andate tra lui e Serena. Il cantante, che aveva perdonato la Enardu all'interno della casa del Grande Fratello VIP, ora starebbe unicamente pensando alla sua serenità, anche se nel corso di altre interviste ha altresì dichiarato che un ritorno di fiamma non sia da escludere. Serena, però, nelle sue Instagram Story è stata molto chiara: "Non ho voglia di minestre riscaldate", ha spiegato la 4enne a più riprese.