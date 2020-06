Tina Cipollari: "Non sono gelosa di Gemma Galgani"

Di Sebastiano Cascone venerdì 5 giugno 2020

Tina Cipollari di Uomini e Donne felice per il ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis ed Andrea Damante

Intervistata dal settimanale 'Vero', in edicola questa settimana, Tina Cipollari ha parlato, a lungo, delle coppie, nate all'interno di 'Uomini e Donne' iniziando da Riccardo Guarnieri e Ida Platano che, dopo tanti ostacoli, hanno trovato un equilibrio come coppia:

"La loro storia è un po’ travagliata, piena di alti e bassi, al momento però le cose sembrano andare bene tra loro e spero vivamente possano andare sempre meglio... Contenti loro, contenti tutti..."

L'opinionista del programma di Maria De Filippi, inoltre, ha parlato a lungo di Giulia De Lellis che, a distanza di tempo, è riuscita a perdonare il fidanzato Andrea Damante:

"Molto spesso in una coppia le cose non vanno come si vorrebbe… Sbagliare è umano, ma se il sentimento è vero si può superare tutto... Saper perdonare gli errori è un grande atto di coraggio, non alla portata di tutti... l loro amore è puro…Faccio loro i miei migliori auguri...".

Un pensiero finale è rivolto all'ormai storica rivale, Gemma Galgani, con cui, recentemente, si è spesso, scontrata, per via della frequentazione con Sirius:

"Io rappresento tutto ciò che lei sarebbe voluta essere e non è stata... Quindi non sono in alcun modo gelosa di lei..."

La pausa estiva ristabilirà la pace tra le due donne?