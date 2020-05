Elisa Isoardi: "Miss Italia il mio primo concorso. Fabrizio Frizzi mi ha tenuta a battesimo"

Di Sebastiano Cascone giovedì 28 maggio 2020

Elisa Isoardi, ospite a Vieni da me, risponde alle domande al buio sulla sua vita

Elisa Isoardi, ospite, oggi, giovedì 28 maggio 2020 di 'Vieni da me', ha risposto alle domande al buio. Dopo aver conquistato il prestigioso titolo di Miss Fragola, nel 2000, ha partecipato a Miss Italia guadagnando la prestigiosa fascia di Miss Cinema direttamente dalle mani di Dino Rosi:

"E' stato il mio primo concorso. Fabrizio Frizzi mi ha tenuta a battesimo".

La popolare conduttrice de 'La Prova del cuoco', in passato, è stata bersagliata di critiche per il proprio aspetto fisico:

"Io mi piaccio così tanto. Mi ha detto che ho il polpaccio da cinghiale. Ho fatto per 5 anni ciclismo a livello agonistico. Mi dà fastidio l'odio con cui lo fanno. Persone che hanno le spalle meno grosse di me potrebbero restarci male. All'inizio ci sono rimasta male perché non conoscevo lo strumento. Certe persone hanno perso la vita per queste cose qua. E' un argomento molto delicato. Ragazzi/e non sapete chi scrive dietro quel monitor o una tastiera. Dovete badare solo ai pareri delle persone che ci vogliono bene".

Zenit, il suo amatissimo cagnolino, è l'unico amore della sua vita:

"E' l'unico che è rimasto, resiste. E' lui che mi ha educato. Quando è arrivato a casa, a luglio, ero uno scricciolo. La diversità ci ha unito. Mi ha dato orari. Hanno delle doti che vanno al di là di tutto. Lui mi sopporta. So quali sono i miei difetti. Zenit è la salvezza".