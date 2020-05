Nata la figlia di Alena Seredova e Alessandro Nasi (FOTO)

Di Marco Salaris martedì 19 maggio 2020

"A volte i sogni si avverano" scrive su Instagram la showgirl per la terza volta mamma.

A fine aprile scorso affermava a Crisalide Press "Dato che il mio secondogenito è nato in anticipo, mi hanno detto che anche lei potrebbe nascere prima. Io a partire da metà maggio sarò in allerta" e mai verità fu più vera: in anticipo di circa 2 settimane (sarebbe dovuta nascere il 2 giugno, ndr) è nata la prima figlia femmina di Alena Seredova, prima anche in coppia con il suo attuale compagno Alessandro Nasi vicepresidente del Cda di Exor e cugino di John e Lapo Elkann.

A volte i sogni si avverano ❤️ Benvenuta principessa Vítej princezno ❤️

Ad ora non è dato sapere il suo nome, ma sicuramente sappiamo che la bimba arriva dopo David Lee e Louis Thomas, nati dal matrimonio col portiere della Juventus Gigi Buffon.