Chi è Rocco Fasano (Niccolò di Skam)? Età, modello, Instagram, Robert Pattinson, altezza

Di Giulio Pasqui giovedì 14 maggio 2020

Rocco Fasano è l'attore che interpreta Niccolò in Skam Italia 4. Tutte le curiosità.

Rocco Fasano è l'attore che interpeta Niccolò Fares in Skam Italia, la cui quarta stagione è disponibile dal 15 maggio su Netflix e TimVision. Niccolò è stato il protagonista della seconda stagione della serie con una storia d'amore tormentata con il personaggio di Martino. "Tutto quello che è arrivato con Skam non l'avevo previsto. Ci ha sorpresi un po' tutti. Skam Italia è diventata famosa anche nel mondo (...) La recitazione ha sempre fatto parte dei miei desideri. Ho sempre avuto la sensazione che la realtà fosse limitante. Ho sempre cercato fin da piccolo vie di fuga come fumetti o serie tv", ha raccontato l'attore.

Classe 1993, Rocco Fasano è nato il 21 febbraio a Potenza. Si è diplomato presso il Conservatorio Gesualdo di Venosa di Potenza, si è poi iscritto alla facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università La Sapienza di Roma (proprio come Federico Cesari, Martino): "Se riesco a far contenta mia madre e arrivare alla laurea sarebbe bello. E poi vorrei specializzarmi in psichiatria che in realtà è la vera ragione per cui ho iniziato Medicina". Ha anche studiato recitazione presso l'accademia triennale Smile Academy di Potenza. All'età di 18 anni si è trasferito a Roma e lì ha continuato a studiare recitazione con Ennio Trinelli e Michael Margotta. Nel 2014 ha debuttato al cinema con il film Tender Eyes, regia di Alfonso Bergamo. Dopodiché l'abbiamo visto nella serie Hundred to Go e nei film Il ragazzo della Giudecca e Terapia di coppia per amanti, ma anche nel videoclip della canzone Finalmente Piove di Valerio Scanu.

Molti non sanno che Rocco è anche un modello e musicista. Suona il piano: "Solitamente suono da solo o per quelle poche persone che sono veramente interessate. Suonare davanti a un pubblico enorme è qualcosa che mi mette tanta tanta ansia”. Ha praticato per sei anni nuoto e per tre anni kung fu. E' un grande fan di Harry Potter. Sui social molti hanno sottolineato e ironizzato sulla somiglianza con l'attore Robert Pattinson e il cantante Michele Bravi. E' alto circa 1,80.

Non sappiamo granché sulla vita privata di Rocco, che è una persona molto riservata e discreta. "Il mio punto di vista sulla questione è che etichettare per me è sempre in qualche modo qualche cosa di sbagliato. Ho sempre tentato al mio meglio di avere una mentalità aperta perché secondo me è il modo più giusto e anche arricchente di stare al mondo. Poi io sono del Sud quindi non è difficile scontrarsi con mentalità più rigide e un po’ più verso la non-accettazione di questi fenomeni. E ho sempre cercato di spiegare al meglio quanto in realtà non fosse sbagliato l’amore tra due persone dello stesso sesso nella maniera più semplice che ho potuto", ha detto. Rocco Fasano è seguito da 200mila persone su Instagram e recentemente è sbarcato anche su TikTok.