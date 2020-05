Gina Lollobrigida: matrimonio inganno, patrimonio, oggi, altezza

Gina Lollobrigida è una delle più importanti attrici nella storia del cinema italiano, diventando molto nota negli anni Sessanta e Settanta.

Nata a Subiaco il 4 luglio 1927 e alta 1,65 m, ha girato film come Pane, amore e fantasia, La donna più bella del mondo e Le bambole, concedendosi tuttavia qualche incursione in televisione come lo sceneggiato televisivo Pinocchio e i film tv La romana e Una donna in fuga. Nel 2018 ha ricevuto la sua stella nella Walk of Fame di Hollywood, con la n. 2628.

Per quanto riguarda la vita privata, nel 1949 ha sposato il medico sloveno Milko Škofič. Nel 1957 è nato il figlio, Andrea Milko Škofič, che darà alla coppia un nipote, Dimitri, nato nel 1994. Nel 1971 ha poi divorziato dal marito, dal quale viveva separata da almeno 5 anni, che aveva già cominciato una storia con una cantante lirica austriaca.

L'attrice vive dagli anni cinquanta in una grande villa sull'Appia antica a Roma, nonostante da qualche anno la Lollobrigida abbia trasferito la sua residenza ufficiale nel Principato di Monaco.

Nell'ottobre 2006 l'attrice ha dichiarato alla rivista iberica Hola la decisione di convolare a nozze dopo una relazione tenuta segreta per più di due decenni, con l'imprenditore spagnolo Javier Rigau: lei ha 79 anni, lui 45.

In un'intervista del 2009, Rigau riferisce che si frequentavano già negli anni Settanta, mentre lui non era ancora maggiorenne. Pare che diverse persone in Spagna ed a Roma fossero a conoscenza della relazione del 15enne e la Lollo, che sarebbe stata solo di natura sessuale in origine. Nonostante non fosse illegale avere una storia con un minorenne, Rigau voleva evitare all'attrice uno scandalo e anche proteggerla, visto che temeva i mass media.

Tuttavia, il loro matrimonio non viene celebrato: l'imprenditore a sorpresa rompe il fidanzamento con la diva tramite un comunicato del suo avvocato. Nel 2011 il quotidiano iberico El Mundo scrive che la diva si sia sposata in segreto con Rigau a Barcellona nel novembre del 2010, nonostante nel registro civile della città catalana non vi sia alcuna traccia del matrimonio.

Successivamente l'attrice ha dichiarato di essere stata sposata con l'inganno attraverso una falsa procura da lei firmata con l'accusa di volerle strappare il patrimonio e la vicenda è giunta fino in tribunale, con il processo trasmesso da Un giorno in pretura su Rai3. La Sacra Rota ha infine annullato il matrimonio.