Laura Maddaloni: Instagram, judo, Clemente Russo, età, figlie

Di Sebastiano Cascone martedì 28 aprile 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Laura Maddaloni

Laura Maddaloni è nata l'11 aprile 1980 sotto il segno dell'Ariete. Ha 40 anni. E' una ex judoka e personal trainer (sorella di Marco e Pino Maddaloni) e moglie di Clemente Russo. La coppia si è sposata il 29 dicembre 2008 nell'Abbazia di San Gennaro a Cervinara. Hanno 3 figlie: Rosy (nata il 9 agosto 2011) e le gemelle Jane e Janet (nate il 14 giugno 2013).

La famiglia ha adottato, da qualche mese, un tenero cagnolino.

Ha una pagina ufficiale Instagram @maddalonilaura che ha superato i 43 mila followers. Ha anche un account Facebook @lauramaddaloniofficial che ha superato i 7100 seguaci.

E' appassionata di equitazione. Ha un cavallo di nome Black. Possiede anche un dolcissimo gattino.

E' molto legata alla sua famiglia di origine: "Prima di essere la moglie di Clemente Russo nasco come atleta nazionale di judo, sorella di Giuseppe (Pino) Maddaloni medaglia d'oro olimpica e di Marco Maddaloni due ori europei e tanto altro...ma prima di tutto figlia di Gianni Maddaloni e di Uliano Caterina, due genitori che oltre ad aver speso la propria vita x far si che arrivassi a realizzare i miei obbiettivi mi hanno insegnato valori importanti come il rispetto e l'umiltà!!! Oggi penso che questo mezzo di comunicazione usato nel modo giusto possa essere un modo x condividere con voi ciò che ho imparato da questa vita e cosa ancora dovrò imparare e creare" (Facebook, marzo 2015).