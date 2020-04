Eleonora Giorgi: "Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia? Spero solo che non soffra o che non la faccia soffrire"

Di Sebastiano Cascone lunedì 27 aprile 2020

Eleonora Giorgi preoccupata per la distanza tra il figlio Paolo Ciavarro e la fidanzata Clizia Incorvaia

Eleonora Giorgi che, ieri ha preso parte all'ultima puntata di 'Live non è la d'Urso' assieme al figlio Paolo Ciavarro (con cui sta passando il periodo di quarantena), ha benedetto il rapporto del figlio con Clizia Incorvaia. L'ex conduttore del daytime di 'Amici' e opinionista di 'Forum' non vede l'ora di riabbracciare la compagna appena sarà concessa, dal Governo, la possibilità di spostarsi da una regione all'altra.

L'attrice, intervistata questa settimana, dal settimanale 'Di Più Tv', in edicola questa settimana, ha espresso, però, la propria preoccupazione per un rapporto che, dopo settimane di convivenza forzata, sta subendo una fase di stand by:

Giorgia: "Sono alla finestra per capire come evolverà la storia con mio figlio, che go visto molto preso da lei. Spero solo che non soffra o che non la faccia soffrire".

L'ex gieffino ha affidato ai propri social alcuni divertenti siparietti con la mamma ("Qualcuno mi salvi da @eleonoragiorgiofficial #quarantine #family). Immediata la risposta della neo nuora: "@eleonoragiorgiofficial ti salvo io da Paolo!!!"