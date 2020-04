Ginevra Lamborghini: chi è la sorella di Elettra Lamborghini

Di Ivan Buratti sabato 18 aprile 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Elettra Lamborghini

Ginevra Lamborghini, chi è la sorella maggiore di Elettra Lamborghini? Conosciamo meglio la ragazza e scopriamone qualche curiosità: Elettra Lamborghini non è infatti l'unica star della famiglia, né tanto meno l'unica erede della ricca famiglia di imprenditori dei motori.

Ginevra Lamborghini è la penultima arrivata della terza generazione della famiglia. Nata nel 1994, come altri membri della sua famiglia ha deciso di studiare per entrare nell'azienda di famiglia, Lamborghini, tra i marchi più prestigiosi fra quelli automobilistici e del lusso italiano in tutto il mondo. Dopo essersi diplomata, Ginevra Lamborghini ha conseguito la laurea in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. A seguito della laurea triennale, la ragazza si è iscritta al corso di studi di Culture e Tecniche del Fashion all'Università degli Studi di Bologna. Contemporaneamente agli studi, Ginevra ha intrapreso a lavorare nell'ambito della comunicazione dell'azienda di famiglia.

Ginevra Lamborghini condivide con la sorella una certa passione per la musica e il canto. A differenza di Elettra, regina del reggaeton e del twerking, la sorella si diletta a scrivere testi e a cantare canzoni di genere differente: dal pop all'hip-hop, senza disdegnare lo stile rap. Sul suo profilo Instagram, dove conta già di 30.000 follower, Ginevra condivide spesso video in cui canta cover e brani composti da lei. Che prima o poi le sorelle Lamborghini possano regalarci una collaborazione da milioni di stream su Spotify? Chissà!

Amante dello sport, soprattutto dello yoga, Ginevra Lamborghini è una ragazza molto modaiola: pur avendo uno stile piuttosto semplice, quasi acqua e sapone, sui social si diverte a sfoggiare look studiati e sempre legati alle tendenze del momento. Cambia spesso colore di capelli: recentemente ha optato per una tinta bionda, ma nelle foto del passato la vediamo in varie tonalità di castano. Spesso in spiaggia, ama farsi fotografare anche da artisti professionisti. Insomma, la vanità è di famiglia!