GF Vip 4, Andrea Denver: "Non mi sono comportato male con la mia fidanzata. Adriana Volpe punto di riferimento"

Andrea Denver, il modello veronese che ha mancato di un soffio la finalissima della quarta edizione del Grande Fratello Vip (nonostante sia rimasto nella casa di Cinecittà fino all'ultimo giorno), ha risposto alle domande delle fan durante una diretta Instagram insieme a Giulia Salemi, anche lei ex concorrente del GF Vip.

Andrea Denver ha parlato a lungo della sua fidanzata, la bellissima modella statunitense di 23 anni, Anna Wolf. Ovviamente, a causa della pandemia mondiale di COVID-19, la coppia non si è ancora ricongiunta nonostante il GF Vip sia terminato dallo scorso 8 aprile. Andrea Denver e la fidanzata, però, sono costantemente in contatto.

Il modello ha anche aggiunto che i gossip che si sono scatenati durante la sua partecipazione al GF Vip non hanno influenzato negativamente il loro rapporto:

Ci stiamo sentendo tutti i giorni. Lei è rimasta molto contenta. Non si è assolutamente infastidita per nessuna situazione che si è creata nella Casa, e non credo di essermi comportato male nei suoi confronti. No, non era gelosa di Adriana. L’ho detto più volte, il mio apprezzamento nei suoi confronti non si fermava al fattore estetico ma andava oltre. Adriana è stata un punto di riferimento, per me era una persona con cui mi sono rapportato in tante situazioni. Ed è stata una compagna di giochi.