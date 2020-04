Riccardo Rossi: "Sono stato l'unico uomo a far pagare una cena a Monica Bellucci". VIDEO

Di Massimo Falcioni giovedì 2 aprile 2020

Riccardo Rossi combatte la noia della quarantena con esilaranti racconti su Facebook: "Nel 1994 andai con Monica Bellucci ad un concerto di Daniele, Ramazzotti e Jovanotti. A cena feci pagare lei. Quando vuoi te la rioffro"

“Sono stato l’unico uomo a far pagare la cena a Monica Bellucci”. Il protagonista del curioso racconto è Riccardo Rossi, vero e proprio archivio di aneddoti. L’attore, in queste dure settimane di isolamento in casa, si è inventato la spassosa rubrica quotidiana ‘E oggi che faccio?’, pillole di poche minuti pubblicate su Facebook con le quali si danno consigli su come passare il tempo.

Un appuntamento di nicchia, lontano dal clamore di dirette ben più affollate, ma che sa regalare ogni volta sorrisi e buon umore.



L’episodio citato risale al tour di Pino Daniele, Eros Ramazzotti e Jovanotti svolto nel 1994 all’Olimpico di Roma. “Mi ci portò Monica – ha svelato Rossi – che ci andò con una sua amica, Maria Sole Tognazzi. Io portai un mio amico, il regista Pier Belloni”.

Alla fine del concerto i quattro andarono a cena. “Siccome avevo chiamato l’ufficio stampa e organizzato varie cose, tutto sommato non mi sentivo in obbligo di offrire anche la cena – ha scherzato l’attore - ad un certo punto, arrivato il conto, sono riuscito a dire ‘Monica, sono 35 mila lire l'uno!’”.

Rossi si è quindi rivolto alla Bellucci: “Quando vuoi quei 17 euro te li ridò, anzi ti offro una grande cena. Però facciamo un tête-à-tête”.