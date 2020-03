Enrica Bonaccorti e l'albero di Natale ancora in salotto: "Lo lascio lì, fa compagnia" (Video)

Di Massimo Falcioni mercoledì 25 marzo 2020

A La vita in diretta Enrica Bonaccorti rivela di non aver ancora smontato l'albero di Natale: "Mi piaceva tenerlo, quest’anno in maniera particolare. Con queste luci blu fa compagnia"

Un albero di Natale in salotto. Con il ritorno dell’ora legale alle porte e la Pasqua non troppo lontana, Enrica Bonaccorti mostra orgogliosa il suo abete illuminato, come se dicembre non fosse mai passato.

“L’ho lasciato, mi piaceva tenerlo, quest’anno in maniera particolare”, confida la conduttrice a La vita in diretta. “Lo vedete, è un po’ psichedelico, con queste luci blu, fa compagnia, la sera è magico”.

La Bonaccorti non sembra però intenzionata a riporlo in magazzino: “No, non lo smonto, lo toglierò quando tutti potremo essere felici”.