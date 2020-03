Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan hanno i sintomi del coronavirus

Di Massimo Galanto martedì 24 marzo 2020

L'ex tronista di Uomini e donne e la sua fidanzata in quarantena per sospetto coronavirus

Fabio Colloricchio e la fidanzata Violeta Mangriñán hanno confessato di sospettare di aver contratto il coronavirus. La coppia, infatti, non ha presenziato negli studi di Supervivientes (la versione spagnola dell'Isola dei famosi), dove ricoprono il ruolo di opinionisti (in passato sono stati concorrenti). In un filmato andato in onda nel corso dell'ultima puntata del reality show, l'ex tronista di Uomini e donne e la compagna hanno spiegato:

Non abbiamo usufruito del sistema sanitario perché altre persone ne hanno più bisogno. Ci riteniamo fortunati perché ci sono persone con un respiratore in ospedale e persone che non possono accedervi e muoiono.

Fabio e Violeta hanno fatto sapere di accusare alcuni sintomi del Covid-19, dalla febbre bassa alla perdita dei sensi di gusto e di olfatto, oltre che forti mal di testa.

La coppia, che non si sarebbe sottoposta al tampone, ha rivolto un appello al pubblico, invitandolo a rimanere a casa il più possibile:

Per ogni persona che esce per strada. Che va a bere ai festini, dagli amici. Che esce 50.000 volte con il cane. O che va al supermercato. Per ogni persona che esce di casa, ci sono 3, 4 o 5 persone che muoiono.

La situazione per i due, al momento, fortunatamente, non sembra preoccupante. Una conferma, in questo senso, arriva anche dai contenuti che pubblicano su Instagram, dove si lasciano andare a giochi e video scherzosi.