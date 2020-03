Adriana Celentano: chi è la sorella di Alessandra Celentano

Di Fabio Morasca venerdì 13 marzo 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Adriana Celentano.

Adriana Celentano è la sorella di Alessandra Celentano, l'insegnante di danza classica della scuola di Amici, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5 in prima serata, ogni venerdì (dalla prossima settimana, andrà in onda di sabato).

Adriana Celentano, ovviamente, ha lo stesso nome del suo illustre zio, Adriano Celentano, il Molleggiato che, nel corso di questa stagione televisiva, abbiamo visto nello show e nel cartone animato Adrian, andati in onda su Canale 5 lo scorso autunno.

Alessandra e Adriana Celentano sono cugine di Rosita Celentano, conduttrice con un passato da cantante, Rosalinda Celentano, attrice, e Giacomo Celentano, cantante, figli di Adriano Celentano e di Claudia Mori.

Sul profilo Instagram ufficiale di Alessandra Celentano, è presente una foto che ritrae insieme le due sorelle. A molti, non è sfuggita la loro forte somiglianza.

Per quanto riguarda la vita privata di Adriana Celentano, le notizie sono molto poche. Adriana Celentano ha una figlia di nome Valentina.

Alessandra e Adriana Celentano vivono sotto lo stesso tetto, come confidato dall'insegnante di danza di Amici in occasione di un'intervista concessa al settimanale Oggi:

Convivo con mia sorella Adriana, con sua figlia Valentina e con otto cani. Fortunatamente abbiamo un giardino e la nostra allegra famiglia allargata ha i suoi spazi per convivere al meglio.

Dichiarazioni simili, Alessandra Celentano le ha concesse anche al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni: