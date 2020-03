Grande Fratello Vip 4, Adriana Volpe preoccupata per il Coronavirus: "L'Italia è in ginocchio" (video)

Di Sebastiano Cascone mercoledì 11 marzo 2020

La reazione preoccupata di Adriana Volpe agli aggiornamenti sull'epidemia di Coronavirus in Italia

Adriana Volpe è una delle inquiline del 'Grande Fratello Vip' più provate dagli ultimi aggiornamenti sul Coronavirus in Italia. La conduttrice tv si interroga su quali possano essere le conseguenze di un provvedimento di chiusura quasi totale dell'Italia fino al 3 aprile:

ADRIANA VOLPE ha capito la situazione, fatela premier (parte 1) #gfvip pic.twitter.com/KAcu0mNnDg — ESTEEM! ITALIA (@esteemitalia) March 10, 2020

"A fine mese come ci arriva la gente?! Come verrà pagata a fine mese?! A fine mese, quando uno non lavorerà più...".

La concorrente del reality di Canale 5 è seriamente preoccupata delle sorti del Belpaese. Sono assicurate i servizi necessari sacrificando tutto il resto della vita sociale:

ADRIANA VOLPE ha capito la situazione dell'Italia, fatela premier (seconda parte) #gfvip pic.twitter.com/U4YhWVSIOV — ESTEEM! ITALIA (@esteemitalia) March 10, 2020

Ti va di andare a litigare con uno e andare dall'avvocato. Ma chi ci andrà più da un avvocato. Vai solo dal medico. L'Italia è in ginocchio, non arriverà a fine mese... chi andrà più dai liberi professionisti. Chi andrà a comprare un divano..."