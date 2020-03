Grande Fratello Vip 4, i concorrenti aggiornati sul Coronavirus: le reazioni (video)

Gli aggiornamenti sull'epidemia del Coronavirus ai concorrenti del Grande Fratello Vip

I ragazzi del 'Grande Fratello Vip', a poche ore dalla nuova diretta, sono stati avvisati, da Michele Cucuzza sugli aggiornamenti del Coronavirus e sui risvolti del nuovo decreto varato dal Governo Conte che, di fatto, ha reso l'Italia come un'unica zona protetta.

Michele Cucuzza, con un video messaggio, aggiornerà i concorrenti sull’emergenza “Coronavirus”. A loro, sarà mostrata anche la conferenza stampa tenuta ieri sera dal premier Giuseppe Conte. Seguiranno poi filmati inviati dai parenti dei vip. #GFVIP — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 10, 2020

I concorrenti iniziano subito a preoccuparsi per i propri familiari:

hanno un copione? pic.twitter.com/FVj2ZeCPbe — ESTEEM! ITALIA (@esteemitalia) March 10, 2020

I ragazzi della casa hanno appreso della situazione e iniziano a preoccuparsi (parte1) #gfvip pic.twitter.com/TB2ZcLQypW — ESTEEM! ITALIA (@esteemitalia) March 10, 2020

I ragazzi della casa hanno appreso della situazione e iniziano a preoccuparsi (parte2) #gfvip pic.twitter.com/shfRUR2YAW — ESTEEM! ITALIA (@esteemitalia) March 10, 2020

Zequila: "Stanno curando l'Aids che sembra incurabile"

I ragazzi della casa hanno appreso della situazione e iniziano a preoccuparsi (parte3) #gfvip pic.twitter.com/OLFm2w4pjQ — ESTEEM! ITALIA (@esteemitalia) March 10, 2020

I ragazzi della casa hanno appreso della situazione e iniziano a preoccuparsi (parte4) #gfvip pic.twitter.com/KmqdDLAQNi — ESTEEM! ITALIA (@esteemitalia) March 10, 2020

I ragazzi della casa hanno appreso della situazione e iniziano a preoccuparsi (parte5) #gfvip pic.twitter.com/x0K79LdIMh — ESTEEM! ITALIA (@esteemitalia) March 10, 2020

Zequila: "800 morti, voi me lo dovete dire prima queste cose. Che faccio?! Mi ritiro, me ne vado. Che cazzo me ne frega del Grande Fratello e della Grande Sorella con tutto il rispetto. Mica mi cambia la vita. Ho una mamma di 80 anni.. già ho perso un padre. Voglio sapere bene come stanno le cose"

I ragazzi della casa hanno appreso della situazione e iniziano a preoccuparsi (parte6) #gfvip pic.twitter.com/vBcSdUlZXS — ESTEEM! ITALIA (@esteemitalia) March 10, 2020

I ragazzi della casa hanno appreso della situazione e iniziano a preoccuparsi (parte7) #gfvip pic.twitter.com/MPYEGc0GIV — ESTEEM! ITALIA (@esteemitalia) March 10, 2020

Testi: "Ho sessanta dipendenti a casa. Mio figlio mi dice: 'Sto bene, grazie a Dio' ma sono cazzi amari. Tutto monitorato ma 14 giorni di incubazione. Cosa è che comunica la Cina?!"