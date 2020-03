Grande Fratello Vip 4, Antonella Elia: "Mai pace con Valeria Marini" (video)

Di Sebastiano Cascone martedì 10 marzo 2020

Antonella Elia non vuole fare pace con Valeria Marini dopo le liti degli ultimi giorni

Ieri pomeriggio, Antonella Elia si è dedicata del tempo per la cura del fisico con una sessione di sauna in compagnia di Fernanda Lessa e Asia Valente. La showgirl ha avuto modo di chiarire con la modella brasiliana mentre non ha alcuna intenzione di far pace con Valeria Marini, con cui gli scontri sono all'ordine del giorno (Qui, il video):

Elia: "C'è stata una tregua, abbiamo fatto sport assieme e con lei si può parlare mentre con Valeria non è possibile, certo potremmo convivere ma è difficile".

Valente: "Ti capisco, a volte diventa ripetitiva".

Nelle scorse ore, Teresanna Pugliese e Patrick Ray Pugliese hanno commentato l'inconsueto riavvicinamento tra la Elia ed Adriana Volpe (Qui, il video):

Patrick: "Sì, ma con me è rimasta uguale, sono un po' prevenuto con lei, non mi fido come con te e Adriana. Antonella potrebbe essere più spontanea, ho capito che ragiona in modo diverso da me, con Adriana invece mi diverto come con te, è più casinara e mi piace questo lato di lei".

Teresanna: "Anche io non capisco alcuni comportamenti, le vedo più calme che ridono e scherzano, ma vedremo"