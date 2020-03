Gabriele Costanzo: origini, Instagram, fidanzata, età

Di Marcello Filograsso mercoledì 11 marzo 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Gabriele Costanzo

Gabriele Costanzo è il figlio adottivo del giornalista Maurizio Costanzo e della presentatrice Maria De Filippi. I due personaggi lo hanno adottato quando aveva 13 anni. Attualmente di professione si occupa di produzione, oltre a lavorare come autore per la società della madre.

Nato nel gennaio 1991 sotto il segno dell'Acquario, entra nel 2004 nella famiglia della Sanguinaria e del padre del talk show italiano. Consegue il diploma nel 2009, tuttavia sua madre in una intervista rivela che non andava benissimo a scuola, trovandosi ad affrontare dei corsi di recupero. Terminati gli studi e all'indomani dei festeggiamenti per il titolo di studio nei Paesi Bassi, torna in Italia per lavorare per la Fascino P.G.T., società di produzione al 50 per cento di Maria De Filippi (Maurizio Costanzo Show, Uomini e Donne, C'è posta per te, Amici). Preso inizialmente per Uomini e Donne, si occupa in seguito anche del talk show presentato dal padre lavorando in redazione.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, la sua fidanzata è la romana Francesca Quattrini 22 anni, studentessa all'Istituto Europeo di Design. A Verissimo Alfonso Signorini ha dichiarato che la donna somiglia in maniera impressionante alla conduttrice Silvia Toffanin. Prima di lei c'era stata Giorgia Milanini, anche lei romana.