Maria Finizio: chi è la moglie di Amedeo Grieco del duo Pio & Amedeo

Di Ivan Buratti sabato 29 febbraio 2020

Tutto quello che c'è da sapere su Maria Finizio, moglie di Amedeo Grieco del duo comico Pio & Amedeo

Chi è la moglie di Amedeo Grieco? Il nome della compagna del comico del duo Pio e Amedeo è Maria Finizio. Conosciamola meglio, soprattutto in base alle informazioni che si possono ricavare dal suo profilo Instagram (@mariafinizioo), su cui conta oltre 50.000 follower. Maria utilizza Instagram sin dal 2014 e, da quando è diventata mamma, è solita condividere scatti in compagnia dei propri figli. Tante le foto anche con Amedeo Grieco, al mare e in compagnia degli amici di sempre e della famiglia. Molti anche gli scatti col pancione (ha raccontato le gravidanze con gli scatti delle ecografie) e in vacanza, come quella a Londra e a Parigi di qualche anno fa.

Amedeo Grieco e Maria Finizio, convolati a nozze diversi anni fa, hanno dato alla luce due bambini. Nel 2015, Maria ha partorito un maschietto, Federico, mentre nel novembre del 2018 è nata Alice. "D'ora in poi sarò sempre uno stanco papà innamorato", aveva scritto Amedeo Grieco sui social per commentare la nascita della piccola.

Lontana dai riflettori della televisione, Maria Finizio continua a vivere a Foggia, mamma a tempo pieno e coi nervi saldi, necessari per tenere a bada quel vulcano di simpatia ed energia che è il compagno Amedeo Grieco. Il comico, proprio in occasione della nascita della secondogenita, ha tributato alla donna un lungo pensiero sul suo profilo Instagram, da cui si evince il carattere dolce, affabile e protettivo di Maria Finizio:



Maria è stata bravissima e sta bene, e io la ringrazierò all’infinito, perchè quello che mi ha dato è l’infinito stesso. Alice è la nostra bimba, è nata stanotte per farmi già capire che perderò il sonno per sempre.