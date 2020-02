Uomini e donne, Gianni Sperti: "Non è vero che Paola Barale mi ha mantenuto"

Di Massimo Galanto martedì 18 febbraio 2020

L'opinionista risponde alle insinuazioni di Barbara del trono over e alle dichiarazioni della sua ex moglie

Gianni Sperti è stato mantenuto da Paola Barale quando era sposato con lei? La domanda è stata insinuata da Barbara De Santi del trono over di Uomini e donne nella puntata di martedì 18 febbraio 2020.

La dama ha tirato in ballo le dichiarazioni rilasciate da Paola Barale a Live - Non è la d'Urso. Il riferimento, in particolare, è a queste parole:

Ai tempi del matrimonio, il mio ex marito, più volte, aveva dimostrato l'interesse e il piace di avere un figlio. Io ero il capofamiglia. Portavo avanti tutti io. Lavoravo sempre e solo io, non avevo vicino forse una persona che mi dava una garanzia per avere un figlio. Un figlio deve nascere quando ci sono tutte i presupposti. Ci siamo lasciati dopo un po', molto probabilmente queste situazioni non c'erano. Un bambino deve nascere nel miglior modo possibile. Mi sono lasciata.... E' facile dire 'Voglio un figlio'. Io sono troppo razionale su alcune cose.

Per rispondere alle insinuazioni di Gianni sul nuovo cavaliere Michele, un broker che vive in Svizzera, arrivato per lei ("chissà che cosa ha colpito Barbara tanto per farle dire di sì in cinque secondi?"), Barbara ha precisato:

Io non mi sono mai fatta mantenere, a differenza di altre persone. E non l'ho detto io.

Gianni ha replicato accusando Barbara di aver usato sui suoi social privati "una frase della mia ex moglie, dicendo che io sono un mantenuto". Dopo aver puntualizzato che "non è vero", Sperti ha chiarito:

Non ero mantenuto, avevo il mio ritmo in base ai miei guadagni, che non era il suo.

Barbara ha inizialmente negato di aver mai scritto sui social della questione che riguarda la vita privata di Gianni, poi ha assicurato di averlo fatto solo "in chat privata". Di fronte alla realtà delle cose, la dama ha ammesso tutto, ribadendo, però, che credeva "fosse una chat privata". Quindi ha annunciato l'addio dal programma: