La macchina della verità a Pietro Delle Piane: "E' una buffonata, è tutto manipolato" (video)

Di Sebastiano Cascone lunedì 10 febbraio 2020

La macchina della verità a Pietro Delle Piane il fidanzato di Antonella Elia

Pietro Delle Piane, il fidanzato di Antonella Elia, è ospite, stasera, 9 febbraio 2020, di 'Live Non è la d'Urso', per raccontare la propria verità sulle foto in compagnia con Fiore, la sorella di Asia Argento (Qui, il video):

Delle Piane: "Antonella Elia non è stata tradita. Mi dispiace che sia stata destabilizzata in casa su una cosa che non esiste. Con Fiore abbiamo avuto un flirt dieci anni fa. Poi siamo rimasti amici. Antonella, lo sa. Io sono un uomo innamorato. Non ci dividerete, questo è un sentimento vero. Ogni giorno devo conquistarla".

Ha risposto, poi, alle domande della macchina della verità:

- Tu e Antonella Elia siete fidanzati? Sì, Vero

- Da quando sei fidanzato hai solo incontrato solo una volta Fiore Argento? Sì, Falso

- Il giorno in cui hai incontrato Fiore Argento vi siete baciati sulla bocca con la lingua? No, Falso

- Provi ancora dei sentimenti per Fiore Argento? Sì, vero

- Hai mai tradito Antonella Elia? No, falso

- Sei innamorato di Antonella Elia? Tantissimo, vero

Pietro: "Sono venuto per sfatare tutto. Giuro su mio figlio, Antonella non è mai stata tradita da me". L'attore ha ripetuto il test, più volte, ottenendo sempre lo stesso esito ("Ho sbagliato io a venire, è una buffonata. E' tutto manipolato. Poi glielo spiegherò io. Non si fa. Rifacciamo la macchina della verità. Porto io un perito. Domani fanno vedere ad Antonella che sono stato qui e sono passato per bugiardo con la mia donna. Le cose vere che ho dichiarato sono uscite false") (Qui, il video).