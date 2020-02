Gaia Girace: età, Instagram, altezza, Facebook, L'Amica Geniale

Di Sebastiano Cascone giovedì 6 febbraio 2020

Curiosità su Gaia Girace de L'Amica Geniale

Gaia Girace è nata e vive a Napoli. Ha 16 anni. E' conosciuta dal grande pubblico per il ruolo di Lila Cerullo nella serie evento di Rai1, L'Amica geniale' che torna, in quattro serate (8 episodi da 50’), in onda in prima visione mondiale su Rai1 e on line su RaiPlay da lunedì 10 febbraio alle 21.25.

E' alta 170 cm e pesa 55 kg.

Parla anche l'inglese e pratica nuoto.

Si è formata professionalmente presso la Scuola di cinema “La Ribalta”.

Il suo profilo Instagram @gaiaalwaysonfire è seguito da oltre 79 mila followers.



Gaia Girace è Lila Cerullo ne 'L'Amica Geniale 2'

Lila adesso è la signora Carracci, ma il suo nuovo status di donna sposata non sembra modificare di una virgola il suo temperamento ribelle, che nemmeno le ripetute violenze di Stefano riescono a tenere a bada. Sempre più carismatica e dotata di innata furbizia, lavora prima nella salumeria del marito, poi nel nuovo negozio di scarpe in centro aperto in società con i Solara. Durante la villeggiatura a Ischia - consigliata dal medico per propiziare una gravidanza che tarda ad arrivare - Lila si riscopre affascinata dai discorsi impegnati tra Elena e Nino, e sviluppa per quest’ultimo una crescente attrazione che si trasforma ben presto in una vera e propria relazione clandestina, destinata a non durare a lungo. Lila torna a vivere con Stefano e infine dà alla luce un figlio, riscoprendosi madre amorevole e attenta. Nel momento in cui il marito diventa sempre più violento e distante, Lila decide di accettare una vecchia offerta d’aiuto da parte di Enzo, con cui va a vivere in un modesto appartamento. Per mantenersi inizia a lavorare in fabbrica.