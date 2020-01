Lucia Bramieri: è già finita con il corteggiatore Antonello? (video)

Di Sebastiano Cascone lunedì 27 gennaio 2020

Le foto tra il neo corteggiatore di Lucia Bramieri e la trans Manila Gorio mettono la parola fine ad una ipotetica frequentazione?

E' finita sul nascere la conoscenza tra Lucia Bramieri e Antonello Corigliano. Dopo la pubblicazione delle foto con la trans Manila Gorio, oggi, a Pomeriggio 5, il parterre degli ospiti, in particolare Patrizia Groppelli, ha voluto mettere in guardia l'ex gieffina sulle reali intenzioni del suo nuovo spasimante che non cercherebbe una compagna ma le luci della ribalta.

Negli scorsi giorni, l'uomo ha fatto recapitare un mazzo di rose rosse (con tanto di bigliettino) e un video messaggio con un invito a pranzo in un noto ristornante barese.

Bramieri: "Manila Gorio sposta le tue chiappe da questa storia. Io sono andata su invito di Manila a questa trasmissione. Questo ragazzo è stato gentile, galante. Se lei ha voluto usare la mia immagine ed il suo amico per fare finta di baciarlo appena sono andato da lei, mi sembra che il tramino sotto ci sia. La fidanzata ipotetica, che si chiama Letizia, può dormire sogni tranquilli. Siamo già alla frutta e non abbiamo preso nemmeno l'antipasto. Non c'è stato nessun tradimento, non è successo nulla. Ho conosciuto quest'uomo, è nata una simpatia. Qui la storia non c'è. Io ringrazio la Groppelli per questa notizia. La figuraccia l'hanno fatta loro se hanno organizzato tutto questo".

Groppelli: "E' un altro cialtrone. E' fidanzato con una che si chiama Letizia. Stanno assieme da 7 anni. Il ragazzo è stato artefice degli scoop di Chando. Queste foto non sono state fatte a Roma ma in un bar molto famoso di Bari".

Fredella: "Ti stanno prendendo in giro, apri gli occhi. Dopo 48 ore, mi sembra strano, che lui abbia già baciato un altra. Quel bacio è falso come le banconote del Monopoli. Lui è fidanzato, invece di mandare video e fiori alla Bramieri, vuole vivere di luce riflessa vivendo della tua popolarità. E' una trappola".