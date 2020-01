Eva Henger: data di nascita, canzoni, dieta, segno zodiacale

Di Marcello Filograsso domenica 26 gennaio 2020

Tutto quello che c'è da sapere su Eva Henger.

Attrice, valletta, conduttrice, ma soprattutto opinionista: conosciamo meglio Eva Henger, presenza molto frequente nei programmi di Barbara d'Urso ultimamente per via della storia della figlia Mercedesz con Lucas Peracchi, reduce di Uomini e Donne. Le due si sono scontrate in quanto Peracchi sarebbe un violento, dissidio che ha portato la Henger a perdere 10 kg, complice anche una dieta molto rigida.

Nata a Győr in Ungheria il 2 novembre 1972 sotto il segno zodiacale dello Scorpione, entra nel mondo dell'hard grazie al marito Riccardo Schicchi, per il quale prima lavorava come aiuto regista e alla fotografia. Avrebbe girato circa 20 pellicole, ma lei dichiara di averne fatte solo quattro. In realtà la Henger riesce a farsi una vita oltre i film a luci rosse: prende parte con la figlia addirittura a Gangs of New York di Martin Scorsese, partecipa a reality show come La Fattoria 2, L'Isola dei Famosi 13 e conduce Paperissima Sprint a fianco del Gabibbo.

Iniziata la storia con Schicchi, nel 1991 Eva dà alla luce Mercedesz, ma si scopre in seguito che è nata da una precedente relazione. I due si sposano nel 1994, ma tutti mantengono il segreto sul padre della bambina: è poi Mercedez a rendere pubblica la cosa, dichiarando tuttavia di riconoscerlo come genitore. Il 9 dicembre del 2012 l'attrice comunica a Clemente Mimun, allora direttore del Tg5, la morte del marito.

Tre anni dopo la Henger si fidanza con il produttore cinematografico Massimiliano Caroletti: dalla relazione nasce nel 2009 Jennifer. Nel 2013 i due si sposano a Roma, sei anni dopo lo rifanno alle Maldive. L'attrice ha spiegato di recente che è tornata a vivere in Ungheria in quanto ha assistito il padre nelle ultime ore della sua vita, con il marito che ha preferito rimanerci per avere una vita più tranquilla.

La Henger ha lanciato anche dei singoli come cantante: Ooh Yeah nel 1998, Circles e Lost Love nel 2009.