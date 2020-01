Nina Moric: oggi, età, figlio, Luigi Favoloso

Di Marcello Filograsso domenica 19 gennaio 2020

Conosciamo meglio l'ex moglie di Fabrizio Corona, diventata celebre grazie a Torno Sabato.

Chiacchieratissima protagonista del gossip italiano, è arrivato il momento di conoscere meglio Nina Moric, modella, attrice e soubrette.

Nata a Zagabria il 22 luglio del 1976, Nina Moric è una modella croata naturalizzata italiana che nel 1999 prende parte al video di Livin'la vida loca di Ricky Martin. L'anno dopo affianca Giorgio Panariello nello show itinerante Torno Sabato su Rai1 abbinato con la Lotteria Italia.

Dopo quella esperienza le avventure televisive di Nina Moric non sono tantissime, diventando per lo più un personaggio legato al gossip: dal 2001 al 2007 è moglie di Fabrizio Corona, con la quale la storia è molto tormentata e da cui ha un figlio, Carlos. La soubrette ha partecipato anche all'Isola dei Famosi mentre il figlio era stato prelevato con la forza dal genitore. A comunicarlo in pieno reality fu Simona Ventura, che da conduttrice svolse il ruolo di naufraga per una settimana e cedette per quella puntata il testimone a Nicola Savino.

Oggi Nina Moric ha 44 anni ed è impegnata con Luigi Favoloso, ex concorrente del Grande Fratello con il quale ha avuto luogo un lungo tira e molla, culminata con la presunta notizia della sua scomparsa.

Foto: account Instagram Nina Moric