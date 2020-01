Grande Fratello Vip 2020, Salvo Veneziano choc su Paola Di Benedetto

Di Sebastiano Cascone lunedì 13 gennaio 2020

Le dichiarazioni choc di Salvo Veneziano su Paola Di Benedetto all'interno della casa del Grande Fratello Vip

Salvo Veneziano, oggi, lunedì 13 gennaio 2020, ha commentato, attorno alle 13:25, in maniera un po' troppo spinta l'incontro in casa con l'ex Madre Natura, Paola Di Benedetto:

Salvo: "Paola Di Benedetto? E' piccolina, pensavo fosse colossale. Mi è scaduta tantissimo. E' bellina ma è una ragazza di 25 anni, a casa ho di meglio, metti mia moglie vicino a lei, sparisce. Sono abituato bene". Pasquale gli fa notare che, per via dell'età, potrebbe essere sua figlia. Non si è fatta attendere la risposta del pizzaiolo siciliana: "Ma non è mia figlia, deve rimanere solo la pelle".

Il gieffino, poi, in pieno clima cameratesco, si è lasciato andare a confessioni hot sulla propria donna:

Salvo: "Non mi piacciono le tette. E' l'unica cosa che non guardo in una donna. Io guardo la faccia che mi deve piacere, poi, la pelle, il profumo e poi dal ventre in giù. Deve avere un bel sedere tonico. Non mi piace il 'bosco'. Preferisco lo sfumato... Giusto qualcosina che la rende donna.... Se la vedo pulita mi sembra una bambina e non mi piace".

Anche l'attentissimo popolo del web ha assistito sbigottito al siparietto riportando, su Twitter, i fatti:



Salvo l’ha ridetto, poco fa: “Deve rimanere solo la pelle” (stavolta riferendosi a Paola Di Benedetto) #GFVIP

— Giulio Pasqui (@GPasqui) January 13, 2020



Salvo su Paola Di Benedetto: "Pensavo fosse più alta. Io sono abituato a molto meglio".

Pasquale: "Potrebbe essere tua figlia" Salvo: "Sì, ma non è mia figlia" Frase "le stacco la pelle" con risucchio mimato inclusa.#GFVIP — Roberto Mallò (@robymallo) January 13, 2020

Salvo a Paola: “pensavo fosse più alta il sono abituato a meglio” ma chi crede di essere Andrea Denver? È un cesso platinato. #GFVIP pic.twitter.com/rIog9Vzyk3 — jessica (@jessica16289961) January 13, 2020

Alcune persone qui talmente ignoranti da giustificare Salvo solo perché Elisa liberissima di farlo si è vestita in un certo modo, pochi minuti fa ha detto la stessa cosa su Paola Di Benedetto. Ora voglio proprio vedere, illuminatemi, cosa ha fatto Paola per provocarlo? #gfvip — anklebiter❄ (@justashake) January 13, 2020