Eleonora Daniele incinta, la richiesta a sorpresa a Mara Venier a Domenica In

Di Ivan Buratti domenica 12 gennaio 2020

La giornalista di Storie Italiane partorirà a giugno Carlotta, la sua primogenita. L'annuncio choc: "Mara Venier, vuoi essere la madrina?"

Eleonora Daniele è incinta. La conduttrice di Storie Italiane lo ha rivelato alla fine di una delle ultime puntate della sua trasmissione di successo di Rai 1, annunciando di essere in attesa di una bambina che chiamerà Carlotta. Il nome della primogenita è lo stesso della nonna materna, che la giornalista veneta ha amato tantissimo, pur avendola persa quando era piccola.

"I nonni sono fondamentali per la crescita di un bambino. Ho sempre detto che, se avessi avuto una bambina, l'avrei chiamata così per restituirle un po' d'amore", e anche in una puntata di Domenica In dello scorso maggio lo aveva dichiarato, mesi prima della lieta notizia. Oggi, tornata nel programma della domenica di Rai 1, Eleonora Daniele ha raccontato alcuni retroscena sulla gravidanza:



Avevo il desiderio di condividere l'annuncio col pubblico di Storie Italiane, in primis. Non sapevo come dirlo, quella mattina ero emozionatissima, ma non volevo più nasconderlo.

La giornalista ha rivelato di essere al quarto mese e mezzo di gravidanza e che partorirà la bambina a giugno, sotto il segno dei Gemelli. "Ci avevo provato prima del matrimonio, poi mi sono sposata e... Dio ha voluto così", ha detto a proposito dei tentativi di rimanere incinta negli anni passati, prima di convolare a nozze con Giulio Tassoni, che le ha fatto recapitare in trasmissione un mazzo di rose rosse:



Pensavo di non farcela, troppi pensieri, troppo lavoro. Ma alla fine, la grande realizzazione passa anche attraverso la maternità. Era un tassello che volevo mettere nella mia vita e dai, ci siamo riusciti! Avevo un lieve ritardo, ho fatto passare un po' di tempo, non volevo illudermi. Poi ho fatto il test, era una domenica. Vedo la lineetta, non mi capitava da due anni. Sono andata da Giulio a testa bassa, gli ho sussurrato la notizia e lui: "Lo sapevo, amore mio, finalmente". Ora è al settimo cielo, parla alla pancia e dice a Carlotta tutte le cose più belle del mondo.

Sul finire dell'intervista, Eleonora Daniele ha fatto un annuncio che ha spiazzato tutto il pubblico, ma soprattutto la collega Mara Venier. Dal momento che proprio nel salotto della domenica aveva parlato pubblicamente del desiderio di diventare mamma, Eleonora Daniele ha proposto alla zia Mara di essere la madrina di battesimo di sua figlia:



Mi piacerebbe che tu facessi da madrina a Carlotta, te lo chiedo in diretta.

Mara Venier è scoppiata a piangere, scossa e onorata per la grande responsabilità, facendo intendere di voler accettare il compito.