Nella puntata di Grande Fratello VIP trasmessa lunedì 7 dicembre, Alfonso Signorini ha parlato di una forte confessione fatta da Selvaggia Roma a Maria Teresa Ruta. L’influencer ha rivelato che il suo rapporto con il padre è stato piuttosto altalenante e burrascoso. Entrando nei particolari decisamente molto delicati, l’uomo l’avrebbe abbandonata da piccola e questo avrebbe scaturito in Selvaggia una forte rabbia, tanto da aver tentato il suicidio per far sentire in colpa suo padre.

Una storia decisamente drammatica, sulla quale però il suo ex fidanzato Francesco Chiofalo avrebbe qualcosa da ridire. Durante un Domanda e risposta sul suo profilo Instagram, Chiofalo ha scelto di rispondere ad una curiosità posta da un follower. La persona in questione chiede se la storia raccontata da Selvaggia ha un fondo di verità oppure no.

Qui Francesco porta la sua versione dei fatti e dunque smentisce la sua ex fidanzata. Innanzitutto specifica che il padre di Selvaggia Roma lo conosce molto bene e che quanto detto dalla concorrente sia “una ca***ta pazzesca” aggiungendo “sono rimasto stupito“. Dunque nega che ci sia stato un allonatamento tra padre e figlia, ma parla di “semplice separazione” oltre che di un rapporto conflittuale che ha complicato il legame d’affetto.

Smentisce anche la parentesi ancor più delicata riguardante il presunto tentativo di suicidio in seguito all’abbandono del padre. Francesco afferma che di questo non ha mai saputo nulla nei cinque anni in cui i due son stati fidanzati. Per lui, Selvaggia sta facendo la figura della finta vittima per un episodio raccontato che non sarebbe mai esistito e che il suo è solo un modo per far parlare di sé nel programma per portare il pubblico dalla sua parte.

Francesco sarà pronto per un confronto con Selvaggia direttamente nella casa del Grande Fratello VIP? Staremo a vedere!