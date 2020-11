Iva Zanicchi colpita da un grave lutto familiare. Suo fratello Antonio è venuto a mancare nelle scorse ore per cause che ancora sono poco chiare, ma che sarebbero riconducibili al Covid-19. Secondo quanto si apprende l’uomo era ricoverato poiché cardipoatico, la situazione però è purtroppo precipitata col passare dei giorni.

L’annuncio della morte di Antonio è stato dato dalla stessa Zanicchi tramite il suo profilo Instagram. In poche e semplici parole: “Ciao fratello mio. Ti ho amato come un figlio” ha accompagnato l’addio da scatto in cui i due sono ritratti sorridenti. Antonio era un pensionato, lavorava all’Eni. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati nei suoi profili social.

Una raggiante Iva pochi giorni fa aveva documentato le sue dimissioni dall’ospedale dov’è rimasta in degenza per diversi giorni. Sempre tramite social aveva ringraziato il team di medici professionisti che l’hanno tenuta in cura riuscendo a migliorare le sue condizioni di salute in poche settimane. .

Nella trasmissione di Mario Giordano Fuori dal coro in onda su Rete 4 Iva Zanicchi aveva parlato proprio di suo fratello, intenzionata a dare il suo plasma poiché l’uomo si trovava ancora ricoverato a Vimercate: “so di poter salvare persone, è abbastanza grave perché è un grande cardiopatico, sono molto presa da questa cosa”. Mentre in un’intervista a La Stampa post-ricovero aveva affermato come il virus era riuscito ad infettare tutta la famiglia in occasione di un’importante cresima.