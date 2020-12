Si riaccende l’allarme squalifica al Grande Fratello VIP e stavolta a finire citato è Filippo Nardi. A poco meno di una settimana dal suo ritorno nel reality show che lo ha lanciato, il concorrente non solo è già entrato nelle dinamiche del gioco, ma probabilmente ha già infranto le sue regole.

Diciamo probabilmente perché in parecchi dal web stanno chiedendo la squalifica di Filippo in seguito a delle offese pesanti. Frasi indelicate che sono state rivolte a Maria Teresa Ruta e Rosalinda Cannavò. Dopo aver discusso animatamente con l’attrice a proposito della pulizia della casa (a dire del ‘Conte’, un po’ problematica) Filippo avrebbe apostrofato Rosalinda come una “cicciottella”, considerazione che ha subito scatenato le proteste sui social anche perché la stessa VIP in passato ha sofferto di anoressia.

“Adua cicciottella? Ma è fuori di testa?” scrivono su Twitter. Non è tutto, come detto anche Maria Teresa Ruta è stata citata da Nardi (e non per dei complimenti). Stefania Orlando mentre si sfogava dopo la nomination a sorpresa fatta da Tommaso Zorzi durante la puntata in prima serata del 14 dicembre ha affermato: “Maria Teresa Ruta mi ha detto che Tommaso mi ha nominato perché è stato influenzato da Filippo. Mi ha detto questo solo perché non si prende con lui. Io mi sono in****** con lei”

Filippo risponde così: “Non sono un medico, ma Maria Teresa mi sembra borderline, psicosi a momenti“. Anche questa frase ha provocato lei ire del web che a quel punto ha chiesto a gran voce la sua squalifica: “Dire di una persona che è borderline è grave, fuori subito” qualcuno ha scritto. Ma Nardi non si sarebbe fermato solo a queste parole, secondo altri utenti di twitter ci sarebbero state frasi ancora più pesanti.

‼️ Filippo Nardi:

– Se guardo MTR mi viene da vomitare

– Mi fa pena

– Se MTR fosse l'ultima donna sulla faccia della Terra… una sveltina, 20 minuti, solo la punta Non so, vogliamo fare qualcosa o lasciare stare? VI PREGO NON PUÒ PASSARE INOSSERVATO #GFVIP — the grass is b-lu ღ (@xbrsmile) December 15, 2020

Il Grande Fratello interverrà per prendere eventuali seri provvedimenti?