Lo stilista dei VIP annuncia che fra qualche settimana andrà in Spagna, ospite di Supervivientes per una sorpresa a Valeria Marini

A Pomeriggio cinque nella puntata di ieri, 27 aprile 2021, tanto spazio è stato dedicato alle ultime sull’Isola dei Famosi. Nel talk che si è sviluppato con Barbara d’Urso c’è stata l’occasione per parlare dell’avventura di Valeria Marini. La stellare showgirl di origini sarde in questo momento si trova in Honduras per Supervivientes, la sua ennesima esperienza nel reality show che l’ha già vista protagonista in Italia sia come ospite che come concorrente.

E’ stata separata da una parte dei compagni in queste prime due settimane di permanenza (ha soggiornato in una barca). Ora Valeria ha raggiunto la spiaggia lanciandosi dall’elicottero, dedicando il suo tuffo anche all’Italia e agli Italiani che la stanno seguendo.

Qualche puntata fa ha ricevuto la sorpresa da sua madre, Gianna Orrù, intervenuta per dare forza a sua figlia e rassicurarla. La donna tempo fa è stata suo malgrado protagonista di una grave truffa da 355.000 euro. In un’intervista concessa al settimanale Oggi, Valeria Marini ha parlato di un uomo che ha imbrogliato sua madre con “una sceneggiatura degna di un film”.

Per Valeria le sorprese non sono finite qui. Giovanni Ciacci, amico della showgirl, ha affermato che – salvo cambiamenti dell’ultim’ora – fra 2 settimane andrà a trovare la naufraga per una sorpresa. “Sarò in studio, però dobbiamo vedere delle cose” dice Ciacci.