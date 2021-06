La seconda classificata dell’Isola dei Famosi 2021, Valentina Persia: “Peggior naufrago umanamente Brando Giorgi, Awed? Non mi ha salutata”

Per tanti è stata la vincitrice morale dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Nella realtà Valentina Persia – come ben sappiamo – è arrivata al secondo posto, dietro l’influencer Awed che ha raggiunto così la tanto agognata vittoria. Valentina aveva già conquistato la simpatia del pubblico televisivo con le sue incursioni a La sai l’ultima, ma l’Isola ha reso la concorrente una persona inedita da come l’abbiamo conosciuta fino a poco tempo fa.

Impegno, sacrificio, carattere e perseveranza: così possiamo riassumere il lungo cammino della Persia nel reality show di Canale 5. Il tutto condito da una sana voglia di mettersi in gioco, nonostante le mille difficoltà che il gioco le ha messo davanti.

Come se non bastasse, alla fatica e ai momenti no ci si son messi anche i suoi ‘coinquilini’ isolani che Valentina ha combattuto con le unghie e con i denti. Ricordiamo fra gli scontri di spicco, quelli con Fariba Tehrani, ma non solo…

Ed è proprio di questo che parliamo. Sorridente, l’ex naufraga ha raccontato la sua esperienza in Honduras tramite un’intervista concessa a Casa Chi. Entrando nel dettaglio, Valentina ha rivelato di esser rimasta delusa soprattutto da uno dei suoi compagni di viaggio e che risponde al nome di Brando Giorgi.

I motivi degli attriti sarebbero da ricondurre ad una discussione tra i due, in cui l’attore sfogandosi disse di non averla mai conosciuta prima dell’Isola dei Famosi. Così non sarebbe, infatti Valentina e Brando hanno lavorato insieme nel set della fiction Mediaset Caterina e le sue figlie.

Giorgi non sarebbe l’unico ad averle dato una sonora delusione. Persino Awed, che con Valentina aveva creato un ottimo rapporto d’amicizia, le cose non starebbero andando come lei sperava.

Tutte le dichiarazioni di Valentina Persia pochi giorni dopo la finale dell’Isola dei Famosi sono nel video in alto.