Tommaso Zorzi vs Selvaggia Lucarelli: è scontro sui social

Una clip di Tommaso Zorzi scatena Selvaggia Lucarelli. Tra l’influencer e la giornalista parte un battibecco via social: il botta e risposta

La perdita di Raffaella Carrà avvenuta nel pomeriggio di lunedì 5 luglio ha sconvolto tutti. Tommaso Zorzi è stato uno dei suoi innumerevoli giovani fans. In un video il vincitore del Grande Fratello VIP 5 mostra tutta la sua commozione ricordando la grande artista che è stata Raffaella.

Clip che però non è piaciuta a tutti, o comunque è stata fonte di nuove polemiche verso Zorzi, bersagliato questa volta da Selvaggia Lucarelli. La giornalista e speaker radiofonica scrive un tweet di poche parole in cui, senza fare riferimento diretto a Tommaso Zorzi, lo addita di essere in preda a manie di protagonismo. Tommaso, evidentemente avvertito della frecciata, interviene con una replica che parte così: “Cara Selvaggia, anzitutto se parli di me pubblicamente abbia quantomeno la creanza di farlo in maniera chiara“.

Tommaso non vuole sentir critiche su come preferisce esternare un suo pensiero e, in questo caso, il suo personale saluto a Raffaella. Il 26 enne quindi rilancia e accusa la Lucarelli di avere una “spasmodica voglia” di dire il suo pensiero “sempre polemico” e che questo suo modo di esporsi lo ha stufato (ma scritto da lui in maniera un po’ più colorita).

Il botta e risposta non finisce qui. La Lucarelli non intendere mollare e rilancia provocando Zorzi su un verbo da lui utilizzato “perpetrare” chiedendo sarcasticamente a qualcuno “con la terza media” di insegnargli il significato. La controreplica non si fa attendere. Zorzi scrive per filo e per segno il significato della parola: “a differenza tua, io sono laureato”.

Le dichiarazioni di Selvaggia Lucarelli e Tommaso Zorzi le potete leggere all’interno del video, in alto.