condividi

L’influencer e opinionista dell’Isola dei Famosi 15 pubblica un video sul suo profilo Instagram dove si confronta con la persona che spesso si è appostata sotto casa sua. Le parole di Tommaso Zorzi: “Non devi più stare sotto casa mia, non devi più seguirmi per strada perché non è normale”. Video tratto da Instagram: @tommasozorzi.