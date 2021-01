I fans di Tommaso Zorzi evidentemente si son dati da fare per preparare al loro concorrente un bel pacchetto di messaggi lanciati dagli aerei che, sopra la casa del Grande Fratello VIP, svolazzano per regalare agli inquilini molte gioie ma anche dolori.

Schivato l’ennesimo rischio di eliminazione per l’influencer che ieri sera in puntata ha risolto definitivamente la querelle con Stefania Orlando, è tempo di risvegliarsi per affrontare una nuova settimana probabilmente più sereni e con qualche pensiero in meno.

Chi può dare la carica se non un trio di aerei per lui? Il primo è dedicato a lui direttamente: “TZ 22% anche quando dormi guardiamo solo te #Fan“. Zorzi chiaramente ringrazia per il pensiero e scherza con gli inquilini cercando le mille interpretazioni del messaggio. Il secondo aereo si allarga ad un “golden trio” composto dallo stesso Tommaso, Stefania Orlando e l’inseparabile Francesco Oppini. Nello striscione si legge “TZ FO SO dentro e fuori il nostro golden trio” come a sottolineare l’affetto che i fan vedono fra i tre concorrenti, nonostante uno di loro sia uscito dal gioco.

Infine, il terzo aereo giunge inaspettato, porta il nome sia dei Fan che di Francesco Oppini ed è già questo che lo rende particolarmente speciale. Recita “Tommy resisti non 6 solo. Noi con te #Fan & Fra” sorpreso, Tommaso libera un urlo: “Amore grazie! Franci mi manchi“.

La giornata perlomeno è iniziata con il piglio giusto.